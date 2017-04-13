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Житель Екатеринбурга оштрафован на 3 тысячи рублей за выгул бойцовского пса без намордника
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Житель Екатеринбурга оштрафован на 3 тысячи рублей за выгул бойцовского пса без намордника

13 апреля 2017, 15:25Общество
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