Житель Екатеринбурга оштрафован на 3 тысячи рублей за выгул бойцовского пса без намордника

Как пишут «Аргументы и Факты», заявление на владельца собаки написали в полицию жители двора, где мужчина выгуливает животное. Граждане пожаловались, что пес ведет себя агрессивно, хозяин выгуливает его без намордника и не держит на коротком поводке.