Житель Екатеринбурга оштрафован на 3 тысячи рублей за выгул бойцовского пса без намордника
13 апреля 2017, 15:25Общество
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В Екатеринбурге хозяина бойцовской собаки оштрафовали на 3 тыс. руб. за то, что пес гулял без намордника и бросался на людей.
Сюжеты: Екатеринбург
Как пишут «Аргументы и Факты», заявление на владельца собаки написали в полицию жители двора, где мужчина выгуливает животное. Граждане пожаловались, что пес ведет себя агрессивно, хозяин выгуливает его без намордника и не держит на коротком поводке.
Правоохранители передали информацию об агрессивном псе в «Службу заказчика Верх-Исетского района». Выяснилось, что жалобы на животное поступали и ранее. Было принято решение наложить на владельца собаки административный штраф в размере 3 тыс. руб.
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