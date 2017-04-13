Жители города лично рассказали мэру Нижнего Тагила Сергею Носову о своих проблемах (ФОТО)

От лица городских властей в заседании приняли участие чиновники, в том числе главы районов города, руководители различных отделов и управлений городской администрации, а также представитель МВД.

Жители Нижнего Тагила обращались к городскому главе с самыми разными проблемами. Преимущественно они касались вопросов жилья и имущественных отношений.

К главе города обратилась многодетная мать, находящаяся в декретном отпуске по ожиданию четвертого ребёнка. Её проблема заключалась в том, что руководитель детского сада, в котором она работает подсобным рабочим, по каким-то причинам не подписал ходатайство о предоставлении женщине жилья. Потому ей с супругом и детьми приходится снимать квартиру.

Мэр поручил начальнику управления образования – Игорю Юрлову - разобраться в ситуации и принять меры по отношению к директору образовательного учреждения. А многодетную мать вместе со всеми детьми пригласил посетить в День города торжественное открытие цирка.

На фото - Игорь Юрлов.

Я лично прослежу, чтобы билетами вы были обеспечены, а проблемная ситуация разрешена пообещал Сергей Носов.

Обратившийся к главе города мужчина – Владимир Яковлевич - рассказал о проблемах, с которыми приходится сталкиваться жильцам одной из новостроек на Старателе. Житель новостройки был искренне возмущён низким качеством ремонта, холодом в квартирах и другими неудобствами. До сведения городской администрации ситуация была доведена потому, что застройщик, по словам Олега Яковлевича, не выполняет свои обязательства по устранению нарушений.

Если застройщик в ближайшее время не начнёт устранять нарушения, этим будет заниматься «Служба заказчика». За все проведённые работы застройщику будут выставляться счета. За лето должны быть проведены все необходимые работы дал поручение Сергей Носов подчинённым.

Олегу Яковлевичу было обещано, что вскоре его и его соседей посетит большая делегация чиновников и экспертов, которая зафиксирует в новостройке все нарушения.

Другая жительница Нижнего Тагила – Татьяна Егоровна – рассказала Сергею Носову о суде, по решению которого, как она опасается, её могут выселить на улицу из муниципального жилья. Мэр успокоил женщину, что выселять её на улицу никто не имеет права. Более того, разобравшись в ситуации, было найдено решение. После предоставления ею необходимых документов в отдел по учёту и распределению жилья она сможет остаться в квартире, где ныне проживает с семьей.

Лично я не вижу оснований не продлевать с вами договор найма муниципального жилья отметил Сергей Носов, выслушав тагилчанку.

Все фотографии от 13.04.2017 года.

Она, как и другие тагильчане, принятые в этот день, покидала приёмную с видимым воодушевлением.

Оценить работу администрации Нижнего Тагила

Напомним, каждый из жителей Нижнего Тагила имеет право обращаться к городским властям. Это можно сделать как лично, придя в соответствующее управление, так и онлайн.