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Новости Нижнего Тагила

Экс-депутат Нижнетагильской городской думы Анатолий Ахтямов ушёл из жизни

13 апреля 2018, 09:05Добавить новость
город,Нижний Тагил,Россия,Свердловская область,смерть,гордума,городская дума,депутаты,суицид
В возрасте 55 лет ушёл из жизни экс-депутат городской думы Анатолий Ахтямов.

Анатолий Юрьевич с 1996 года начал работать депутатом в Нижнетагильской гордуме 2-го созыва. Он дважды участвовал на выборах в качестве кандидата, но в обоих случаях его опережала Валентина Исаева.

В 2003 году Анатолий Ахтямов основал благотворительный фонд «Детям Урала». В 2011 году экс-депутат стал предпринимателем, основав ООО «Анкан» и ООО «Альфа».

О причинах смерти ничего неизвестно. Не исключается версия суицида, передаёт «Новый город».
Прощание пройдет 13 апреля в «Реквиеме».

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