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Новости Нижнего Тагила

Экс-замначальника колонии Краснотурьинска может сесть в тюрьму за махинации с одеждой

13 апреля 2018, 10:05Добавить новость
город,деньги,мошенничество,Свердловская область,суд,уголовное дело,Краснотурьинск,исправительная колония,служебное положение
Пользуясь служебным положением, замначальника исправительной колонии №16 в Краснотурьинске, по версии следователей, обманным путём присвоил себе 60 тыс. рублей. Чуть позже он незаконно участвовал в управлении коммерческой организацией, осуществляющей предпринимательскую деятельность с предоставлением ей льгот и преимуществ.

На скамье подсудимых может оказаться бывший заместитель начальника ИК-16 в Краснотурьинске.

По версии следствия, с ноября 2015 года по июнь 2016 обвиняемый, зная об излишках полотна ткани, которые остались на складе, использовал остатки для незаконного приобретения денежных средств в размере 60 тыс. рублей. Для этого он сделал у индивидуального предпринимателя заказ на поставку ткани, который фактически не был осуществлён, но зато был оплачен.


С января 2016 года по май 2017 года замначальника возглавил коммерческую организацию, предоставляя ей льготные заказы на пошив специальной одежды для заключённых в вверенном ему уголовно-исправительном учреждении. За время незаконной деятельности обвиняемый получил более 800 тыс. рублей.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, бывший руководитель полностью признался в содеянном. Ему предъявлены обвинения по статье «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения», а также «Незаконное участие в предпринимательской деятельности». Санкция по первому обвинению предусматривает лишение свободы на срок до 6 лет, по второму – до 2 лет. Материалы уголовного дела были переданы в суд.

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