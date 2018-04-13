Экс-замначальника колонии Краснотурьинска может сесть в тюрьму за махинации с одеждой

На скамье подсудимых может оказаться бывший заместитель начальника ИК-16 в Краснотурьинске.

По версии следствия, с ноября 2015 года по июнь 2016 обвиняемый, зная об излишках полотна ткани, которые остались на складе, использовал остатки для незаконного приобретения денежных средств в размере 60 тыс. рублей. Для этого он сделал у индивидуального предпринимателя заказ на поставку ткани, который фактически не был осуществлён, но зато был оплачен.

С января 2016 года по май 2017 года замначальника возглавил коммерческую организацию, предоставляя ей льготные заказы на пошив специальной одежды для заключённых в вверенном ему уголовно-исправительном учреждении. За время незаконной деятельности обвиняемый получил более 800 тыс. рублей.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, бывший руководитель полностью признался в содеянном. Ему предъявлены обвинения по статье «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения», а также «Незаконное участие в предпринимательской деятельности». Санкция по первому обвинению предусматривает лишение свободы на срок до 6 лет, по второму – до 2 лет. Материалы уголовного дела были переданы в суд.