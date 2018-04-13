Как сохранить зубы ребенка здоровыми НАДОЛГО?

Правильное решение - герметизация фиссур. В апреле - ЗА ПОЛОВИНУ СТОИМОСТИ в детской стоматологии "Консул BABY"! Как это происходит - смотрите в видео! Консультация - /3435/ 44-22-34

Наша справка:

ИНВАЗИВНАЯ герметизация фиссур. Показания к инвазивной герметизации фиссур: начальный фиссурный кариес; труднодоступные узкие и глубокие фиссуры в зубах в стадиях созревания эмали.

Особенности технологии. Кариозные полости обрабатывают конусовидными и небольшими шаровидными борами, удаляют только деминерализованные ткани. В качестве профилактических пломб используют различные пломбировочные материалы (стеклоиономерные цементы, компомеры, композиты). Выбор пломбировочных материалов зависит от глубины кариозной полости, уровня минерализации твердых тканей зуба и характера течения кариозного процесса.

По нашим наблюдениям, полная сохранность профилактических пломб после двух лет наблюдения составляла 96%. В 4% случаев отмечена частичная убыль композиционного герметика.