Лжесотрудники Роспотребнадзора вымогают деньги у бизнесменов Нижнего Тагила (ВИДЕО)

В Нижнем Тагиле фальшивые сотрудники Роспотребнадзора звонят предпринимателям и просят заплатить за документы для проверок.

Так, лжесотрудники ведомства позвонили Светлане Зеленской и попросили заплатить 1700 рублей за пакет документов. Однако женщина решила заехать в Роспотребнадзор, и сотрудники ведомства сообщили ей, что подобные звонки они не делают и не берут деньги за свои услуги.



Обращения бизнесменов поступают не только из Нижнего Тагила, но и из соседних городов. Но сколько точно предпринимателей пострадало от действий мошенников неизвестно, т. к. заявления в полицию никто не написал.



