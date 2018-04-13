Лжесотрудники Роспотребнадзора вымогают деньги у бизнесменов Нижнего Тагила (ВИДЕО)
13 апреля, 12:35Общество
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В Нижнем Тагиле фальшивые сотрудники Роспотребнадзора звонят предпринимателям и просят заплатить за документы для проверок.
Сюжеты: Нижний Тагил
Так, лжесотрудники ведомства позвонили Светлане Зеленской и попросили заплатить 1700 рублей за пакет документов. Однако женщина решила заехать в Роспотребнадзор, и сотрудники ведомства сообщили ей, что подобные звонки они не делают и не берут деньги за свои услуги.
Обращения бизнесменов поступают не только из Нижнего Тагила, но и из соседних городов. Но сколько точно предпринимателей пострадало от действий мошенников неизвестно, т. к. заявления в полицию никто не написал.
Видео: ОТВ
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