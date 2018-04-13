Лжесотрудники Роспотребнадзора вымогают деньги у бизнесменов Нижнего Тагила (ВИДЕО)

Так, лжесотрудники ведомства позвонили Светлане Зеленской и попросили заплатить 1700 рублей за пакет документов. Однако женщина решила заехать в Роспотребнадзор, и сотрудники ведомства сообщили ей, что подобные звонки они не делают и не берут деньги за свои услуги.