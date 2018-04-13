Микрофинансовая организация блокировала работу поликлиники в Первоуральске

Микрофинансовая организация в Первоуральске привлечена к ответственности за блокировку телефонов в детской больнице путем непрерывных звонков 29 сентября и 2 октября 2017 года и разглашение данных о клиенте.

Как было установлено прокуратурой, коллекторы блокировали работу поликлиники, осуществляя звонки на телефоны учреждения.





Выяснилось, что один из сотрудников больницы оформил микрозайм в ООО МКК «Уралсервис», но не смог вовремя его погасить. К работе над задолженностью приступили работники микрофинансовой организации.





Своими действиями организация нарушила законодательство, воспрепятствовав работе поликлиники и разгласив сведения о должнике широкому кругу лиц. В отношении кредитной организации было возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ.





Решением суда 12 апреля 2018 года ООО МКК «Уралсервис» назначен штраф в размере 50 тысяч рублей, сообщает прокуратура Свердловской области.