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Новости Нижнего Тагила

Микрофинансовая организация блокировала работу поликлиники в Первоуральске

13 апреля 2018, 12:05Добавить новость
деньги,суд,Первоуральск,долг,микрозаймы,микрофинансирование,коллекторы,поликлиника

Микрофинансовая организация в Первоуральске привлечена к ответственности за блокировку телефонов в детской больнице путем непрерывных звонков 29 сентября и 2 октября 2017 года и разглашение данных о клиенте.

Как было установлено прокуратурой, коллекторы блокировали работу поликлиники, осуществляя звонки на телефоны учреждения.

Выяснилось, что один из сотрудников больницы оформил микрозайм в ООО МКК «Уралсервис», но не смог вовремя его погасить. К работе над задолженностью приступили работники микрофинансовой организации.

Своими действиями организация нарушила законодательство, воспрепятствовав работе поликлиники и разгласив сведения о должнике широкому кругу лиц.  В отношении кредитной организации было возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ.

Решением суда 12 апреля 2018 года ООО МКК «Уралсервис» назначен штраф в размере 50 тысяч рублей, сообщает прокуратура Свердловской области.

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