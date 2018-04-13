Новые методики по ремонту дорог обсудят на конференции в Нижнем Тагиле

Научная конференция, посвященная ремонту дорог, пройдет в Нижнем Тагиле до 15 мая.

Сергей Носов поручил управлению городским хозяйством Нижнего Тагила провести конференцию, на которой дорожники и специалисты технических вузов обсудят передовые мировые методики, применяющиеся в ремонте дорог.



По сообщению ОД «Тагил без ям», мэр города дал поручение пригласить специалистов из Екатеринбурга для обсуждения и внедрения инновационных материалов, методик и механизмов в работу по содержанию и ремонту дорог в Нижнем Тагиле.



