Новые методики по ремонту дорог обсудят на конференции в Нижнем Тагиле

Сергей Носов поручил управлению городским хозяйством Нижнего Тагила провести конференцию, на которой дорожники и специалисты технических вузов обсудят передовые мировые методики, применяющиеся в ремонте дорог.

По сообщению ОД «Тагил без ям», мэр города дал поручение пригласить специалистов из Екатеринбурга для обсуждения и внедрения инновационных материалов, методик и механизмов в работу по содержанию и ремонту дорог в Нижнем Тагиле.

Работать по технологиям Демидовых в 21 веке недопустимо! Городу нужны инновационные и, главное, эффективные методики ремонтов дорог заявил Сергей Носов.

Напомним, что с 9 апреля асфальтобетонные заводы готовы приступить к ремонту дорог в Нижнем Тагиле.