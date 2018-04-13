Новые методики по ремонту дорог обсудят на конференции в Нижнем Тагиле
13 апреля, 16:05Общество
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Научная конференция, посвященная ремонту дорог, пройдет в Нижнем Тагиле до 15 мая.
Сюжеты: Нижний Тагил
Сергей Носов поручил управлению городским хозяйством Нижнего Тагила провести конференцию, на которой дорожники и специалисты технических вузов обсудят передовые мировые методики, применяющиеся в ремонте дорог.
По сообщению ОД «Тагил без ям», мэр города дал поручение пригласить специалистов из Екатеринбурга для обсуждения и внедрения инновационных материалов, методик и механизмов в работу по содержанию и ремонту дорог в Нижнем Тагиле.
Работать по технологиям Демидовых в 21 веке недопустимо! Городу нужны инновационные и, главное, эффективные методики ремонтов дорог заявил Сергей Носов.
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