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Новости Нижнего Тагила

Одиннадцатиклассники тагильских школ впервые отпразднуют выпускной в цирке

13 апреля 2018, 17:35Добавить новость
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Для одиннадцатиклассников Нижнего Тагила в 2018 году впервые организуют городской выпускной бал в цирке.

Выпускников поздравят с арены цирка. Вручение медалей отличившимся ученикам также пройдет на манеже. Специально для одиннадцатиклассников подготовят особое цирковое представление, передает «Тагил-ТВ».

Напомним, что с 23 по 11 апреля в Нижнем Тагиле прошел период досрочной сдачи ЕГЭ и ОГЭ. Основной период ЕГЭ-2018 будет идти с 28 мая по 2 июляДополнительные экзамены состоятся с 4 по 15 сентября. В расписании предусмотрены резервные дни прохождения ЕГЭ. 

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