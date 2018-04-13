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Одиннадцатиклассники тагильских школ впервые отпразднуют выпускной в цирке
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Одиннадцатиклассники тагильских школ впервые отпразднуют выпускной в цирке

13 апреля, 17:35Общество
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