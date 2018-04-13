Одиннадцатиклассники тагильских школ впервые отпразднуют выпускной в цирке

Выпускников поздравят с арены цирка. Вручение медалей отличившимся ученикам также пройдет на манеже. Специально для одиннадцатиклассников подготовят особое цирковое представление, передает «Тагил-ТВ» .

Напомним, что с 23 по 11 апреля в Нижнем Тагиле прошел период досрочной сдачи ЕГЭ и ОГЭ. Основной период ЕГЭ-2018 будет идти с 28 мая по 2 июля. Дополнительные экзамены состоятся с 4 по 15 сентября. В расписании предусмотрены резервные дни прохождения ЕГЭ.