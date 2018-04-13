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Новости Нижнего Тагила

Отбор кандидатов в административную комиссию Ленинского района идет в Нижнем Тагиле

13 апреля 2018, 13:35Добавить новость
Нижний Тагил,административная комиссия,кандидаты,общественные объединения,Горошникова,мэр,претенденты,Ленинский район
В Нижнем Тагиле начался отбор кандидатов от общественных объединений для включения в состав административной комиссии Ленинского района.

Общественные объединения Нижнего Тагила могут выдвинуть своего кандидата для включения в состав комиссии. Документы принимаются с 17 апреля по 17 мая по адресу ул. Горошникова, 56 каб., 304.

Для рассмотрения предоставленных материалов будут созданы рабочие группы, которые оформляют протокол, в течение 5 дней рассматривающийся главой города.

Далее протокол направляют в управление по взаимодействию с административными органами Администрации города на рассмотрение, где в случае положительного решения готовится протокол о включении в состав комиссии того или иного кандидата, данный протокол подписывает мэр города.

25 мая будут подведены итоги и претенденты примут письменное извещение о решении.

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