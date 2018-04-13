-4
Свердловская область
Нижний Тагил
-4
день: +2
вечер: +4
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 62.07 - 1.99
EUR 76.76 - 2.52
| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Портал для семей с особенными детьми заработал в Свердловской области

13 апреля 2018, 07:30Добавить новость
дети,интернет,помощь,ребенок,Россия,сайт,Свердловская область,дети-инвалиды,инвалид,портал
В Свердловской области заработал портал «Всегда на связи», где семьи, воспитывающие особенных детей, могут получить помощь разного рода. Предполагается информационная, консультационная, социальная, педагогическая виды поддержки.

Суть взаимодействия на портале заключается в том, что родители, прошедшие процедуру регистрации и создавшие собственный аккаунт, могут получать новости обо всех мероприятиях, содействующих в развитии детей с особенностями.

Портал в настоящее время доступен для свердловчан. Контент ресурса будет дорабатываться. К примеру, скоро родители смогут заводить электронную карту ребенка и хранить там данные о нем. На портале есть «карта возможностей», благодаря которой родители могут узнавать об учреждениях и кружках, доступных для посещения детьми с особенностями развития.

Организаторы надеются, что семьи, живущие в самых глубинках Свердловской области, смогут получать реальную помощь в воспитании своих детей, передает издание «Вечерние ведомости».

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , , , ,

Читайте также:

Тагильчане помогут детской поликлинике на Вагонке стать «бережливой»
3 апреля, 08:30
4 1
Суд Каменска-Уральского вернул ребёнку право на прописку в квартире отца
вчера, 09:00
1 0
6-летний ребёнок пострадал при столкновении ВАЗа и иномарки под Режом (ВИДЕО)
26 марта, 08:30
0 4

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 9
Сейчас на сайте 2463 гостя и 19 пользователей
Подписаться на новости