Портал для семей с особенными детьми заработал в Свердловской области

Суть взаимодействия на портале заключается в том, что родители, прошедшие процедуру регистрации и создавшие собственный аккаунт, могут получать новости обо всех мероприятиях, содействующих в развитии детей с особенностями.





Портал в настоящее время доступен для свердловчан. Контент ресурса будет дорабатываться. К примеру, скоро родители смогут заводить электронную карту ребенка и хранить там данные о нем. На портале есть «карта возможностей», благодаря которой родители могут узнавать об учреждениях и кружках, доступных для посещения детьми с особенностями развития.





Организаторы надеются, что семьи, живущие в самых глубинках Свердловской области, смогут получать реальную помощь в воспитании своих детей, передает издание «Вечерние ведомости».