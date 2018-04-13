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Новости Нижнего Тагила

Детеныш трубкозуба родился в зоопарке Екатеринбурга

13 апреля 2018, 18:30Добавить новость
Екатеринбург,зоопарк,трубкозуб,детеныш,ветеринары,животные
Малыш-трубкозуб родился в екатеринбургском зоопарке еще 27 января. Сейчас детеныша и его маму перевели в вольер доступный для обзора посетителей. Как рассказали в пресс-службе зоопарка, трубкозубы - ночные животные, которые с наступлением темноты начинают рыть все вокруг. Для того, чтобы мать не навредила детенышу, в зоопарке круглосуточно дежурили ветеринарные врачи.

Малыш-трубкозуб родился весом 1770 граммов. Сейчас он уже окреп и весит около 10 килограммов. Имя ему подберут только через месяц, когда станет известен пол малыша, пишет «Е1».
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