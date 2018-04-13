Детеныш трубкозуба родился в зоопарке Екатеринбурга

Малыш-трубкозуб родился в екатеринбургском зоопарке еще 27 января. Сейчас детеныша и его маму перевели в вольер доступный для обзора посетителей. Как рассказали в пресс-службе зоопарка, трубкозубы - ночные животные, которые с наступлением темноты начинают рыть все вокруг. Для того, чтобы мать не навредила детенышу, в зоопарке круглосуточно дежурили ветеринарные врачи.
Малыш-трубкозуб родился весом 1770 граммов. Сейчас он уже окреп и весит около 10 килограммов. Имя ему подберут только через месяц, когда станет известен пол малыша, пишет «Е1».