Суд вынес решение о блокировке мессенджера Telegram в России (ВИДЕО)

В 2017 году спецслужбы потребовали от руководства Telegram предоставить информацию для декодирования сообщений в отношении шести номеров, ссылаясь на то, что месседжер был использован для подготовки теракта в Санкт-Петербурге. Однако Telegram не ответил на запрос и был оштрафован на 800 тысяч рублей.