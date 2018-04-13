+3
Свердловская область
Нижний Тагил
+3
ночь: -1
утро: -5
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 61.43 - 0.64
EUR 75.75 - 1.01
| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Суд вынес решение о блокировке мессенджера Telegram в России (ВИДЕО)

13 апреля 2018, 20:00Добавить новость
telegram,ФСБ,роскомнадзор,блокировка,суд,меседжер
Решением Таганского суда Москвы Telegram будет заблокирован незамедлительно. Ограничения доступа к месседжеру требовал Роскомнадзор из-за непредоставления ФСБ ключей для дешифровки сообщений пользователей. Как отметила судья, ограничение на доступ к информации будет действовать до исполнения требований ФСБ. 

В 2017 году спецслужбы потребовали от руководства Telegram предоставить информацию для декодирования сообщений в отношении шести номеров, ссылаясь на то, что месседжер был использован для подготовки теракта в Санкт-Петербурге. Однако Telegram не ответил на запрос и был оштрафован на 800 тысяч рублей.

Позже Роскомнадзор  обратился в суд с иском об ограничении доступа к месседжеру, сообщает «ТАСС».


Видео: ТАСС на Youtube
© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , ,

Читайте также:

Житель Екатеринбурга хранил дома оружейный арсенал (ФОТО)
13 февраля, 23:45
0 0
Сайт Алексея Навального внесён в реестр запрещенной информации
11 февраля, 14:50
1 3
Микрофинансовая организация блокировала работу поликлиники в Первоуральске
сегодня, 12:05
3 1

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 83
Подписаться на новости