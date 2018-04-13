Суд вынес решение о блокировке мессенджера Telegram в России (ВИДЕО)

Решением Таганского суда Москвы Telegram будет заблокирован незамедлительно. Ограничения доступа к месседжеру требовал Роскомнадзор из-за непредоставления ФСБ ключей для дешифровки сообщений пользователей. Как отметила судья, ограничение на доступ к информации будет действовать до исполнения требований ФСБ.
В 2017 году спецслужбы потребовали от руководства Telegram предоставить информацию для декодирования сообщений в отношении шести номеров, ссылаясь на то, что месседжер был использован для подготовки теракта в Санкт-Петербурге. Однако Telegram не ответил на запрос и был оштрафован на 800 тысяч рублей.
Позже Роскомнадзор обратился в суд с иском об ограничении доступа к месседжеру, сообщает «ТАСС».
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