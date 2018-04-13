Тагильский перинатальный центр выплатит 2 млн рублей родителям умершего младенца

Маленькая Тася прожила всего полгода после рождения и умерла 24 октября 2017 года. Диагноз при рождении - асфиксия в родах. Шесть месяцев ребенок провел в реанимации на искусственной вентиляции легких.

По заключению судмедэкспертов причиной смерти стала травма спинного мозга, которая получена во время кесарева сечения.

Ленинский районный суд частично удовлетворил гражданский иск родителей о моральном ущербе. Матери больница должна будет выплатить 1 миллион 200 тысяч рублей, отцу - 800 тысяч рублей. Также больница возместит расходы на экспертизу, госпошлину и затраты на юриста. Это еще 192 тысячи рублей.

Также следственный комитет ведет параллельное расследование по уголовному делу, возбужденному по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Однако никому из врачей обвинение пока не предъявлено, сообщает