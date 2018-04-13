Три опорных пункта полиции будут отремонтированы в Нижнем Тагиле
13 апреля, 11:05Общество
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В Нижнем Тагиле будут отремонтированы три опорных пункта полиции.
Сюжеты: Нижний Тагил
Соответствующий запрос о котировках на проведение косметического ремонта в трех помещениях был размещен на сайте госзакупок. Речь идёт об опорных пунктах полиции по адресам Цементная, 2, Выйская, 68 и Носова, 83.
На работы выделено 363 тысячи рублей. В техзадании указано, что помещениям требуется косметический ремонт, передает издание «Тагил-ТВ».
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