Убившая мать своего воспитанника екатеринбургская няня приговорена к 11 годам тюрьмы

В ходе судебного заседания следствию удалось доказать, что 13 ноября 2017 года няня Екатерина Крысова, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанесла матери своего подопечного множественные удары ножом. Около 5 часов этого же дня пострадавшая скончалась в больнице.



Женщина приговорена к 11 годам лишения свободы в колонии общего режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.