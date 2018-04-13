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Новости Нижнего Тагила

Убившая мать своего воспитанника екатеринбургская няня приговорена к 11 годам тюрьмы

13 апреля 2018, 23:05Добавить новость
Екатеринбург,насилие,ребенок,Свердловская область,смерть,суд,убийство,уголовное дело,няня,нож
В отношении Екатерины Крысовой вынесен обвинительный приговор. Бывшую няню признали виновной в убийстве матери своего трёхлетнего воспитанника.

В ходе судебного заседания следствию удалось доказать, что 13 ноября 2017 года няня Екатерина Крысова, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанесла матери своего подопечного множественные удары ножом. Около 5 часов этого же дня пострадавшая скончалась в больнице.

Женщина приговорена к 11 годам лишения свободы в колонии общего режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

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