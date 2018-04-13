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Новости Нижнего Тагила

Всероссийская акция грамотности пройдет «Вконтакте» в рамках «Тотального диктанта»

13 апреля 2018, 21:15Добавить новость
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2 дня, с 13 по 14 апреля, в социальной сети «Вконтакте» будет проходить тотальный онлайн-ликбез.

Система будет показывать ошибки пользователей в публичных записях, а также в комментариях. Кроме того, будут показываться правильные варианты и короткие пояснения. Перед публикацией пользователь сможет свои ошибки исправить.

Перечень слов и пояснений составлялся при участии экспертов акции «Тотальный диктант».

По словам Елены Калининой, координатора «Тотального диктанта» в Санкт-Петербурге, для социальной сети были выбраны 25 наиболее встречающихся в письменной речи взрослых слов и их разные формы.

Алсу Гарифуллина, руководитель образовательных проектов «Вконтакте» рассказала, что акция рассматривается не как повод «поучить» пользователей, а напомнить правильное написание часто используемых слов.

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