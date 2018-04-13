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Всероссийская акция грамотности пройдет «Вконтакте» в рамках «Тотального диктанта»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Всероссийская акция грамотности пройдет «Вконтакте» в рамках «Тотального диктанта»

13 апреля, 21:15Общество
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