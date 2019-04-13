Ольга Глацких стала моделью на показе в Екатеринбурге
Сегодня, 09:59ОбществоФото: Страница Ольги Глацких в Инстаграм
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Ольга Глацких приняла участие в модном показе, который прошел в екатеринбургском торговом центре «Европа». Видео с мероприятия экс-чиновница опубликовала в своем Instagram.
Сюжеты: Екатеринбург
Показ был организован в честь 10-летнего юбилея торгового центра. Глацких, прославившаяся фразой «государство не просило вас рожать», прошлась по подиуму в полупрозрачном синем платье.
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