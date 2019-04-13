Опыт Финляндии планируют применить при строительстве нового кампуса УрФУ

Глава региона Евгений Куйвашев побывал в командировке в Финляндии. По словам губернатора, основной целью поездки было знакомство с финской системой образования. В частности, делегация региона осмотрела организацию пространства в школах и университетах.

По словам главы, учебные учреждения Финляндии отличаются от традиционных российских школ и вузов.

Много воздуха, много свободного пространства, крайне демократичная и открытая атмосфера. Отдельно удивился, что учащиеся ходят по кампусу в носках, а преподаватели в тапочках, написал Куйвашев.

Опыт Финляндии планируется использовать при строительстве нового кампуса УрФУ. Губернатор отметил, что здание должно стать передовым европейским аналогом и не уступать кампусу университета Аалто в Хельсинки.