Опыт Финляндии планируют применить при строительстве нового кампуса УрФУ
Опыт Финляндии, чья система образования считается одной из лучших в мире, будет использован при строительстве нового кампуса УрФУ, сообщил на своей странице в соцсети губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
Глава региона Евгений Куйвашев побывал в командировке в Финляндии. По словам губернатора, основной целью поездки было знакомство с финской системой образования. В частности, делегация региона осмотрела организацию пространства в школах и университетах.
По словам главы, учебные учреждения Финляндии отличаются от традиционных российских школ и вузов.
Много воздуха, много свободного пространства, крайне демократичная и открытая атмосфера. Отдельно удивился, что учащиеся ходят по кампусу в носках, а преподаватели в тапочках, написал Куйвашев.
Опыт Финляндии планируется использовать при строительстве нового кампуса УрФУ. Губернатор отметил, что здание должно стать передовым европейским аналогом и не уступать кампусу университета Аалто в Хельсинки.
Вместе в губернатором с финской системой образования ознакомился председатель совета директоров ПАО «ЧТПЗ» Андрей Комаров. Куйвашев отметил, что Комаров планирует реализовать «интересный образовательный проект».