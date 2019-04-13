Прощание с Владиславом Тетюхиным в Салде начнется с запуска черных шаров

Ровно в полдень в небо запустят чёрные шары, затем начнётся митинг, а после каждый сможет попрощаться с «народным миллиардером».

Зал, а также фасад ДК им. Агаркова сотрудники учреждения украшали всю ночь.

У нас люди вышли работать в ночь и бесплатно только потому, что Владислав Валентинович был золотым человеком. Он выделял деньги на молодёжные проекты, на ремонт дворца. А ещё он подарил нашему оркестру шикарные музыкальные инструменты,рассказали TagilCity.ru сотрудники ДК им. Агаркова.

В настоящее время люди, желающие проститься с Владиславом Валентиновичем, подходят ко Дворцу культуры.