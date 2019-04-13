Прощание с Владиславом Тетюхиным в Салде начнется с запуска черных шаров
В субботу, 13 апреля, в Верхней Салде в 12:00 начинается прощание с Владиславом Тетюхиным.
Ровно в полдень в небо запустят чёрные шары, затем начнётся митинг, а после каждый сможет попрощаться с «народным миллиардером».
Зал, а также фасад ДК им. Агаркова сотрудники учреждения украшали всю ночь.
У нас люди вышли работать в ночь и бесплатно только потому, что Владислав Валентинович был золотым человеком. Он выделял деньги на молодёжные проекты, на ремонт дворца. А ещё он подарил нашему оркестру шикарные музыкальные инструменты,рассказали TagilCity.ru сотрудники ДК им. Агаркова.
В настоящее время люди, желающие проститься с Владиславом Валентиновичем, подходят ко Дворцу культуры.
Владислав Валентинович Тетюхин – известный российский металлург и промышленник. На вырученные с продажи акций ВСМПО деньги он построил в Нижнем Тагиле уникальный медицинский центр. 11 апреля 2019 года Владислав Тетюхин умер после продолжительной болезни на 87-м году жизни.