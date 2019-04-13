Замдиректора УБТ оштрафован за ямы у проходной УВЗ в Нижнем Тагиле
Сегодня, 20:58ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Замдиректора ООО «УБТ-Сервис» оштрафован за неудовлетворительное состояние участка Салдинского шоссе, информация об этом появилась в соцсети в группе общественного движения «Тагил без ям».
Сюжеты: Нижний Тагил
ГИБДД проверила жалобу на ямы возле проходной УВЗ и привлекла замдиректора УБТ к административной ответственности по части 1 статьи 12.34 Кодекса России об административных нарушениях. Наказание за данное правонарушение подразумевает штраф от 20 до 30 тысяч рублей.
В ходе обследования указанные вами доводы подтвердились - выявлены неудовлетворительные дорожные условия в виде наличия повреждений (выбоин) покрытия проезжей части дорог и улиц, написано в ответе ГИБДД.
Информация о нарушении также отправлена в прокуратуру для принятия мер прокурорского реагирования.
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