Замдиректора УБТ оштрафован за ямы у проходной УВЗ в Нижнем Тагиле

ГИБДД проверила жалобу на ямы возле проходной УВЗ и привлекла замдиректора УБТ к административной ответственности по части 1 статьи 12.34 Кодекса России об административных нарушениях. Наказание за данное правонарушение подразумевает штраф от 20 до 30 тысяч рублей.