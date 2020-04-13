Детский языковой центр «Полиглотики» работает в условиях карантина

Это новый опыт для нас, но он уже показал свою продуктивность: техническую часть освоили, наши преподаватели быстро переключились на новый формат уроков, а для родителей теперь есть уникальная возможность посмотреть изнутри, как проходят уроки. Ребята добавляются каждый день и при необходимости мы готовы запустить ещё несколько онлайн – минигрупп, рассказала руководитель Светлана Агеносова.

Для «Полиглотиков» работа в карантин - это сразу два весомых плюса.

Во-первых, ученики не прерывают обучение, точно так же происходит 100% погружение в языковую среду, не нарушается систематичность занятий, а это - секрет успеха при изучении иностранных языков.

Во-вторых, такой формат работы позволяет сохранить рабочие места для преподавателей, сохранить команду классных специалистов, которая формировалась не один год.

Если говорить о перспективах языковой школы, то и здесь нет повода унывать и опускать руки. Здесь много планов и работы. Например, уже сейчас преподаватели занимаются подготовкой к летнему городскому языковому лагерю, который проводится каждый год и нынешнее лето - не исключение. Во время карантина команда «Полиглотиков» использует на тщательную подготовку к лагерю. Настольные игры, литература, творчество, мастер-классы, подвижные игры на воздухе, горячее питание – все проводится на английском языке.

Стараемся держать руку на пульсе, работаем в режиме онлайн и строим самые смелые планы на будущее. Непростые реалии помогут нам получить новый опыт и выйти на новый уровень развития!