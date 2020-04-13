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#300лет
Екатеринбургская епархия ответила Куйвашеву на критику о посещении храмов
Сюжеты:
Нижний ТагилНациональные проекты 2019-2024Коронавирус
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Екатеринбургская епархия ответила Куйвашеву на критику о посещении храмов

Сегодня, 12:10ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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