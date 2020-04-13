Екатеринбургская епархия ответила Куйвашеву на критику о посещении храмов

По сообщению пресс-службы епархии, храмы соблюдают все рекомендации Роспотребнадзора. Епархия пояснила, что гражданам при входе в храм выдавали маски, а также дезсредства. Кроме того, прихожане соблюдали рекомендованную дистанцию в полтора метра.

Согласитесь, имея открытыми магазины, детские сады, парикмахерские и др., странно говорить о закрытии храмов, где меры санитарно-эпидемиологической безопасности соблюдаются неукоснительно,отмечает пресс-служба.