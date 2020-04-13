Екатеринбургская епархия ответила Куйвашеву на критику о посещении храмов
Сегодня, 12:10ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В минувшие выходные губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подверг критике прихожан храмов, нарушающих режим строгой самоизоляции. Екатеринбургская епархия дала свои пояснения.
Сюжеты: Коронавирус, Екатеринбург
По сообщению пресс-службы епархии, храмы соблюдают все рекомендации Роспотребнадзора. Епархия пояснила, что гражданам при входе в храм выдавали маски, а также дезсредства. Кроме того, прихожане соблюдали рекомендованную дистанцию в полтора метра.
Согласитесь, имея открытыми магазины, детские сады, парикмахерские и др., странно говорить о закрытии храмов, где меры санитарно-эпидемиологической безопасности соблюдаются неукоснительно,отмечает пресс-служба.
Напомним, Куйвашев опубликовал в соцсети фото из храма по состоянию на 12 апреля. На снимке видно много людей, большинство из них находятся в церки без масок.
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