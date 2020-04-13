ЕР снабдит детей из малообеспеченных семей продуктами и техсредствами для обучения

Как сообщает kursdela.biz, партия вместе с Правительством России, Агентством стратегических инициатив создали программу поддержки школьников, обучающимся удаленно, — «Помоги учиться дома». Она направлена на обеспечение компьютерами или другой электроникой детей из малообеспеченных семей, чтобы они могли учиться в удаленном режиме на карантине.

«Дети и их родители не должны быть заложниками сложившейся ситуации, вызванной пандемией. Наш долг перед школьниками, их родителями — предпринять все возможные меры, чтобы это время миновало с минимальными потерями для образовательной программы», — сказал глава Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Минпросвещения вместе с «Единой Россией» также начали реализацию общего проекта «Волонтеры просвещения» для обучения учителей навыкам работы с ПК во время обучения в режиме онлайн. Студенты старших курсов педагогических вузов поддержат учителей в организации работы в формате онлайн.

Также «Единая Россия» проконтролирует вопросы выплаты заработных плат учителям, которые они должны получать своевременно и в полном объеме, несмотря на работу удаленно.

Кроме этого, отделения «Единой России» на местах будут контролировать обеспечение продуктовыми наборами детей из нуждающихся семей в период удаленного обучения. Турчак напомнил, что партия дала регионам рекомендацию продолжить поставки школьного питания (продуктовые наборы), поскольку многие школьники лишились горячего питания, получаемого ими ранее в учебных заведениях. К настоящему времени эта работа проводится уже в 52-х областях страны.