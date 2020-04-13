Хирурги ЦГБ № 4 в Нижнем Тагиле провели первые операции на новом оборудовании
Сегодня, 12:53ОбществоФото: Минздрав Свердловской области
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В Нижнем Тагиле в хирургическом отделении горбольницы № 4 проведены первые операции на новом оборудовании стоимостью более восьми миллионов рублей, сообщает региональный Минздрав.
Сюжеты: Нижний Тагил, Национальные проекты 2019-2024
Оборудование закуплено в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Благодаря цифровому формату монитора и видеокамере лапароскопа удается добиться сверхвысокой четкости и цветопередачи изображения. Техника позволяет проводить операции без открытого разреза, что уменьшает вероятность осложнений после операций и позволяет пациенту быстрее восстановиться. Кроме того, оборудование позволит расширить спектр малоинвазивных вмешательств.
Несмотря на пандемию, хирурги ЦГБ № 4 продолжают проводить экстренные операции, в день это порядка шести-семи хирургических вмешательств.
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