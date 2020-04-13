Хирурги ЦГБ № 4 в Нижнем Тагиле провели первые операции на новом оборудовании

Оборудование закуплено в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Благодаря цифровому формату монитора и видеокамере лапароскопа удается добиться сверхвысокой четкости и цветопередачи изображения. Техника позволяет проводить операции без открытого разреза, что уменьшает вероятность осложнений после операций и позволяет пациенту быстрее восстановиться. Кроме того, оборудование позволит расширить спектр малоинвазивных вмешательств.