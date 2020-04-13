Мэрию Нижнего Тагила обязали отремонтировать непригодную для проживания квартиру

Жительница Нижнего Тагила осталась без жилья после проведения в ее доме капитального ремонта. Женщина обратилась в прокуратуру. В результате летом 2017 года, согласно решению Ленинского районного суда, на администрацию Нижнего Тагила была возложена обязанность предоставить женщине и ее несовершеннолетнему ребенку другое жилье. Весной 2019 был заключен договор социального найма о предоставлении заявительнице однокомнатной квартиры в доме по улице Юности.

По факту квартира отказалась в непригодном для жилья состоянии. В ходе прокурорской проверки выявлено большое количество нарушений, предъявляемых при эксплуатации жилья. Не хватает стекол на окнах, дверей, нет ванны, смесителей и умывальника, санузел не работает.