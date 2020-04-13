На Белоярском водохранилище во время грозы погиб рыбак

Как рассказал директор «Центра спасения» Сергей Хрущев, в интервью местному телевидению «Белка ТВ», погибшему было 56 лет, он из Екатеринбурга.

В МЧС информация была подтверждена. Однако там отметили, что точную причину смерти на данный момент устанавливают.