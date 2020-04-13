На Белоярском водохранилище во время грозы погиб рыбак

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В Заречном мужчина погиб во время грозы. В это время он рыбачил на Белоярском водохранилище, сообщает E1.
Как рассказал директор «Центра спасения» Сергей Хрущев, в интервью местному телевидению «Белка ТВ», погибшему было 56 лет, он из Екатеринбурга.
В МЧС информация была подтверждена. Однако там отметили, что точную причину смерти на данный момент устанавливают.
Накануне в Березовском городском округе спасатели помогли провалившемуся под лед мужчине, который отправился на рыбалку.
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