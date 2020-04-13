На Урале под обсервационную зону зарезервировали еще один санаторий

Так, при ухудшении ситуации с распространением коронавирусной инфекции, туда будут принимать людей на карантин.

По его словам, это не единственный санаторий, зарезервированный под обсервацию. Помимо него на карантин могут принимать людей и в «Буревестнике».

Нисковских отметил, что оба учреждения пока не являются действующими обсервационными зонами и в них никто не размещен.