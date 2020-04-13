На Урале под обсервационную зону зарезервировали еще один санаторий
Сегодня, 22:48ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Санаторий «Гранатовая бухта», расположенный в Сысертском городском округе, куда часто ездит отдыхать свердловское правительство, зарезервирован под обсервационную зону, сообщил мэр города Дмитрий Нисковских в паблике «Подслушано Сысерть», во время ответов на вопросы горожан.
Сюжеты: Коронавирус
Так, при ухудшении ситуации с распространением коронавирусной инфекции, туда будут принимать людей на карантин.
По его словам, это не единственный санаторий, зарезервированный под обсервацию. Помимо него на карантин могут принимать людей и в «Буревестнике».
Нисковских отметил, что оба учреждения пока не являются действующими обсервационными зонами и в них никто не размещен.
Напомним, что в Нижнем Тагиле также определено два обсерватора. Один из них располагается на Вагонке в санатории «Пихтовые горы», а второй — в Евстюнихе на базе оздоровительного лагеря «Заря». По последним данным в городе зарегистрировано пять случаев заболевания коронавирусом.
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