Полиция пришла к свердловской активистке, назвавший Куйвашева «врагом церкви»
Сегодня, 09:04ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Православная активистка, директор Музея святости на Урале Оксана Иванова на своей странице в соцсети рассказала, что к ней приходила полиция брать объяснение после поста о губернаторе Свердловской области Евгении Куйвашеве, сообщает Ура.ру.
Женщина назвала главу региона «врагом церкви», высказываясь о ситуации с ограничениями на посещение храмов из-за коронавируса.
По словам женщины, правоохранители пришли к ней, когда они с мужем выходили в магазин. О приходе полиции она узнала от консьержки. Как рассказала Иванова, в отношении ее записи будет проведена лингвистическая экспертиза.
Записали мой телефон и сказали, что со мной свяжутся. И будет составлен, видимо, протокол об административном правонарушении,подчеркивает женщина.
Напомним, вчера губернатор региона подверг критике свердловчан, массово посещающих церки, несмотря на введение в Свердловской области режима строгой самоизоляции из-за коронавируса.
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