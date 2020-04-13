Полная изоляция, день тринадцатый. Что происходит в Нижнем Тагиле
В Нижнем Тагиле роста заболеваемости коронавирусом не зафиксировано, новых заболевших за последние сутки нет. По-прежнему действует режим строгой изоляции. Что произошло в городе за сегодняшний день, расскажет TagilCity.ru.
В эти выходные тагильчане немного хуже стали соблюдать режим самоизоляции, по крайней мере об этом сообщает нам «Яндекс».
По-прежнему не везде соблюдается социальное дистанцирование. Так, например, на Тагилстрое люди ждут открытия почтового отделения. Некоторые стоят в масках, но расстояние между друг другом не выдерживается.
Уже несколько дней подряд в Нижнем Тагиле по ночам священники проводят объезд храмов города. В это время они читают молитвы.
Городская больница № 4 объявила аукцион по закупке шести аппаратов ИВЛ для пациентов.
Сестры милосердия в Нижнем Тагиле тоже не остаются безучастными и оказывают помощь гражданам. Для одной женщины, которую выписали с инсультом из больницы, они привезли ходунки.
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Нельзя сказать, что неожиданно такое услышать в понедельник утром, когда не первая и точно не последняя неделя самоизоляции:"Сестра ни денег, ни продуктов уже нет, помогите". Конечно, мы не могли остаться глухимы. Продукты развезли по семьям, даже ходунки успели довести для женщины, которую выписали из больнице с инсультом. Так что, мы продолжаем не скучать🤗 #дочеримилосердия #служениe #каритас #католики #благотворительность #продуктоваяпомощь #iamdoc1633 #dauthersofcharity #famvin #spiritualfamily #catholics #caritas #sedimdoma #service
Публикация от Дочери Милосердия в России (@docerimiloserdiia)
Волонтеры-медики продолжают оказывать помощь пенсионерам в доставке лекарств и продуктов.
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#мывместе 13 апреля 2020 Волонтеры-медики Нижнетагильского отделения Всероссийского общественного движения: Алексей и Ярослав, помогли жительнице Нижнего Тагила - Лидии Николаевне в приобретении лекарственных препаратов и овощей. Будьте здоровы! И оставайтесь #лучшедома ! #ВолонтерыМедики #МыВместе #СтопКоронавирус #СОМК #НижнийТагил #ВЦСОМК #АВЦ
Публикация от «Доброе Сердце❤️» (@vo_dobroeserdce)
Также мы поговорили с замдиректора по воспитательной работе нижнетагильского филиала ГБПОУ «СОМК» Мариной Казанцевой. Она рассказала, в чем заключается работа волонтера, и что для этого требуется.
Кроме того, проводится активная дезинфекция улиц. Основное внимание уделяется остановочным комплексам, а также местам, где скапливается больше всего людей.
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Дезинфекция улиц в Нижнем Тагиле проходит ежедневно. Основное внимание - остановочным комплексам и местам с наибольшим скоплением людей. Победить коронавирус можно только всем вместе. Поэтому, пожалуйста, оставайтесь дома! #стопкоронавирус
Публикация от Нижний Тагил (@tagil_official)
По последним данным в России количество заболевших коронавирусом составляет более 18,3 тысяч человек, из них в Свердловской области насчитывается 85 зараженных.