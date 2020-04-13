Полная изоляция, день тринадцатый. Что происходит в Нижнем Тагиле

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Нельзя сказать, что неожиданно такое услышать в понедельник утром, когда не первая и точно не последняя неделя самоизоляции:"Сестра ни денег, ни продуктов уже нет, помогите". Конечно, мы не могли остаться глухимы. Продукты развезли по семьям, даже ходунки успели довести для женщины, которую выписали из больнице с инсультом. Так что, мы продолжаем не скучать🤗 #дочеримилосердия #служениe #каритас #католики #благотворительность #продуктоваяпомощь #iamdoc1633 #dauthersofcharity #famvin #spiritualfamily #catholics #caritas #sedimdoma #service