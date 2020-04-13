В Екатеринбурге обвиняемому в смертельном ДТП на Малышева продлили арест

Авария с участием Владимира Васильева произошла 4 августа. В результате ДТП два человека погибли на месте, еще трое пострадали. Обвиняемого задержали после прохождения им лечения в больнице. Его биоматериалы были проверены дважды, но алкоголя или наркотических веществ обнаружено не было. В ходе следствия выяснилось, что анализы были подменены. Они были сданы отцом Владимира Александром Васильевым — полковником Росгвардии. Против него не было возбуждено уголовное дело, потому что он является близким родственником обвиняемого. На данный момент дело передано в суд на рассмотрение по существу.