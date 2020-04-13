В Екатеринбурге встретили гуманитарный груз с тремя миллионами медицинских масок
Сегодня, 12:27ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В Екатеринбурге приземлился борт из Китая с гуманитарной помощью для медиков, сообщает региональный оперативный штаб по коронавирусу.
Сюжеты: Екатеринбург, Коронавирус
На борту находятся три миллиона медицинских масок, которые направят в медучреждения региона.
Кроме того, медики получат 300 тысяч пар перчаток, 40 тысяч защитных костюмов и шесть тысяч очков.
Ожидается, что в ближайшие дни в Свердловскую область прибудут еще три самолета с гуманитарным грузом. Всего планируется доставить 10 миллионов медицинских масок.
Карта распространения коронавируса в России
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