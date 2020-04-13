В Екатеринбурге встретили гуманитарный груз с тремя миллионами медицинских масок

На борту находятся три миллиона медицинских масок, которые направят в медучреждения региона.

Кроме того, медики получат 300 тысяч пар перчаток, 40 тысяч защитных костюмов и шесть тысяч очков.

Ожидается, что в ближайшие дни в Свердловскую область прибудут еще три самолета с гуманитарным грузом. Всего планируется доставить 10 миллионов медицинских масок.