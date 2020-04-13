В эти выходные тагильчане хуже соблюдали самоизоляцию

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Согласно данным Яндекса, в эти выходные жители Нижнего Тагила хуже соблюдали режим самоизоляции, в сравнении с предыдущей неделей.
Сюжеты: Нижний Тагил, Коронавирус
В прошлые выходные, 4 и 5 апреля, индекс самоизоляции составил 3,7 и 3,8 балла, соответственно. В эти выходные в субботу индекс составил 3,3 балла, а в воскресенье — 3,6. Чем выше балл, тем лучше уровень самоизоляции.
Яндекс отмечает, что индекс носит информационный характер и не может использоваться для статистической оценки количества людей на улицах городов.
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Напомним, в Нижнем Тагиле официально подвержено пять случаев заболевания коронавирусом. В эти выходные улицы города патрулировали полицейские, они напоминали горожанам о необходимости соблюдать самоизоляцию. За нарушение режима, согласно указу губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, для граждан предусмотрен штраф от трех до пяти тысяч рублей.
Карта распространения коронавируса в России
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