В эти выходные тагильчане хуже соблюдали самоизоляцию

В прошлые выходные, 4 и 5 апреля, индекс самоизоляции составил 3,7 и 3,8 балла, соответственно. В эти выходные в субботу индекс составил 3,3 балла, а в воскресенье — 3,6. Чем выше балл, тем лучше уровень самоизоляции.

Яндекс отмечает, что индекс носит информационный характер и не может использоваться для статистической оценки количества людей на улицах городов.

Напомним, в Нижнем Тагиле официально подвержено пять случаев заболевания коронавирусом. В эти выходные улицы города патрулировали полицейские, они напоминали горожанам о необходимости соблюдать самоизоляцию. За нарушение режима, согласно указу губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, для граждан предусмотрен штраф от трех до пяти тысяч рублей.