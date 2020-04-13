В Нижнем Тагиле несколько дней совершается ночной молитвенный объезд
Сегодня, 13:55ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Четвертый ночной молитвенный объезд состоялся в Нижнем Тагиле, сообщает «Православная газета».
Сюжеты: Нижний Тагил
В мероприятии по очереди принимают участие священники каждого храма города.
В четвёртый автомобильный крестный ход со списком чудотворной иконы Пресвятой Богородицы «Знамение» Верхнетагильская отправились в полночь от Свято-Троицкого собора под пение: «Богородице Дево, радуйся, Благодатная Марие, Господь с Тобою…»,сообщает издание.
Крестный ход проехал по Старой Кушве, Вагонке, Тагилстрою и направился в Горбуново. Потом, проехав через ГГМ, завершил свой путь в начальной точке — у Свято-Троицкого собора. Молитва не прекращалась во время всего движения.
Напомним, вчера свердловский губернатор Евгений Куйвашев подверг критике верующих, посетивших храмы в Вербное воскресенье во время режима строгой самоизоляции.
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