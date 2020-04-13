В Нижнем Тагиле несколько дней совершается ночной молитвенный объезд

В четвёртый автомобильный крестный ход со списком чудотворной иконы Пресвятой Богородицы «Знамение» Верхнетагильская отправились в полночь от Свято-Троицкого собора под пение: «Богородице Дево, радуйся, Благодатная Марие, Господь с Тобою…»,сообщает издание.

Крестный ход проехал по Старой Кушве, Вагонке, Тагилстрою и направился в Горбуново. Потом, проехав через ГГМ, завершил свой путь в начальной точке — у Свято-Троицкого собора. Молитва не прекращалась во время всего движения.