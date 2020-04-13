В Свердловской области богослужения сделают дистанционными из-за коронавируса
Сегодня, 20:17ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Правительством Свердловской области подготавливается предписание о том, чтобы все богослужения перевести в дистанционный режим из-за пандемии коронавируса, сообщает «АиФ-Урал».
Сюжеты: Коронавирус
Об этом заявил главный санитарный врач региона Дмитрий Козловских во время брифинга.
По его словам, риск распространения коронавируса высокий, а потому необходимо минимизировать контакты, особенно для пожилых людей.
Пока точно не решено, на какой срок богослужение будет переведено в дистанционный формат. 19 апреля в России будет праздноваться Пасха. По традиции в храмах и церквях в этот день собирается много людей.
Накануне Евгений Куйвашев раскритиковал уральцев, которые массово отправились в храмы, несмотря на самоизоляцию. При этом, в Екатеринбургской епархии заявили, что все меры предосторожности и даже социальное дистанцирование соблюдается.
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