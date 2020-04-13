В Свердловской области богослужения сделают дистанционными из-за коронавируса

Об этом заявил главный санитарный врач региона Дмитрий Козловских во время брифинга.

По его словам, риск распространения коронавируса высокий, а потому необходимо минимизировать контакты, особенно для пожилых людей.

Пока точно не решено, на какой срок богослужение будет переведено в дистанционный формат. 19 апреля в России будет праздноваться Пасха. По традиции в храмах и церквях в этот день собирается много людей.