В Свердловской области МЧС начало отслеживать пожары при помощи мобильного приложения

Приложение «Термические точки» показывает снимки со спутника, а также указывает, где произошло возгорание и каковы его масштабы. Приложение можно установить на мобильный телефон.

Приложение показывает все существующие в регионе пожары. На данный момент оно внедряется в работу оперативных дежурных Центра управления в кризисных ситуациях, Уральской базы авиационной охраны лесов, единых дежурно-диспетчерских служб городов и глав муниципалитетов.