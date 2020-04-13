В Свердловской области МЧС начало отслеживать пожары при помощи мобильного приложения
Сегодня, 22:09ОбществоФото: ГУ МЧС по Свердловской области
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В МЧС Свердловской области разработали мобильное приложение для отслеживания пожаров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Приложение «Термические точки» показывает снимки со спутника, а также указывает, где произошло возгорание и каковы его масштабы. Приложение можно установить на мобильный телефон.
Приложение показывает все существующие в регионе пожары. На данный момент оно внедряется в работу оперативных дежурных Центра управления в кризисных ситуациях, Уральской базы авиационной охраны лесов, единых дежурно-диспетчерских служб городов и глав муниципалитетов.
Система помогает выстроить сотруднику наиболее оптимальный маршрут, а также определить уровень угрозы для населения. В будущем приложение планируется использовать для выявления нарушителей, разжигающих костры.
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