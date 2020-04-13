В Свердловской области создадут интеллектуальную систему управления движением

Ожидаемая стоимость проекта составляет почти миллиард рублей.

Власти попросят Минтранс выделить средства для создания интеллектуальных транспортных систем в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Проект рассчитан на три года.

Планируется 250 миллионов рублей в год тратить на развитие «умных» систем в Екатеринбурге и 80 миллионов — в Нижнем Тагиле.

В Екатеринбурге в единую систему будут интегрированы управление светофорами, видеонаблюдение, платные парковки, а также камеры автоматической фиксации нарушений. Это позволит осуществлять эффективное управление загрузкой улиц.