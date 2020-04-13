В Свердловской области создадут интеллектуальную систему управления движением
Власти Свердловской области подготавливают заявку на федеральное финансирование разработки интеллектуальных транспортных систем, сообщает департамент информполитики региона.
Ожидаемая стоимость проекта составляет почти миллиард рублей.
Власти попросят Минтранс выделить средства для создания интеллектуальных транспортных систем в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Проект рассчитан на три года.
Планируется 250 миллионов рублей в год тратить на развитие «умных» систем в Екатеринбурге и 80 миллионов — в Нижнем Тагиле.
В Екатеринбурге в единую систему будут интегрированы управление светофорами, видеонаблюдение, платные парковки, а также камеры автоматической фиксации нарушений. Это позволит осуществлять эффективное управление загрузкой улиц.
В Нижнем Тагиле на данный момент используется видеонаблюдение и автофиксация нарушений. Помимо этого планируется добавить управление светофорами и иные сервисы.