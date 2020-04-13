Владимир Путин заявил об ухудшении ситуации с распространением коронавируса
Президент РФ Владимир Путин сегодня заявил об ухудшении ситуации с коронавирусной инфекцией, сообщают «Известия».
По его словам, число заболевших увеличивается каждый день, а также становится больше пациентов, у которых болезнь протекает в тяжелой форме.
Владимир Путин отметил, что ближайшие недели станут определяющими. Действия властей, в том числе профилактические, а также работа системы здравоохранения, должны быть выстроены «с запасом», а также учитывать все факторы.
Кроме того, президент попросил присутствующих на совещании провести оценку ситуации в стране и по регионам.
Он добавил, что власти действуют на упреждение, но требуется хороший прогноз по ситуации о профессионалов. Это касается не только среднесрочного прогноза, но и на ближайшие три-десять дней. Он попросил ежедневно докладывать ему о ситуации.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что количество зараженных коронавирусом увеличивается ежедневно на 17-18%. В России на данный момент не подтвердилась ни одна математическая модель по распространению коронавируса. Кроме того, она заявила, что абсолютные цифры по заболеваемости «не очень приятные».
По данным на 13 апреля в России количество заболевших превысило 18,3 тысячи человек, из них в Свердловской области подтверждено 85 случаев заражения.