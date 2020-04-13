Владимир Путин заявил об ухудшении ситуации с распространением коронавируса

По его словам, число заболевших увеличивается каждый день, а также становится больше пациентов, у которых болезнь протекает в тяжелой форме.

Владимир Путин отметил, что ближайшие недели станут определяющими. Действия властей, в том числе профилактические, а также работа системы здравоохранения, должны быть выстроены «с запасом», а также учитывать все факторы.

Кроме того, президент попросил присутствующих на совещании провести оценку ситуации в стране и по регионам.

Он добавил, что власти действуют на упреждение, но требуется хороший прогноз по ситуации о профессионалов. Это касается не только среднесрочного прогноза, но и на ближайшие три-десять дней. Он попросил ежедневно докладывать ему о ситуации.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что количество зараженных коронавирусом увеличивается ежедневно на 17-18%. В России на данный момент не подтвердилась ни одна математическая модель по распространению коронавируса. Кроме того, она заявила, что абсолютные цифры по заболеваемости «не очень приятные».