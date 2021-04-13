«Долина Васта» будет построена без нарушения экологических норм

Совсем недавно российские компании ВЭБ, “Интеррос” и “Васта Дискавери” объявили о намерении построить в сочинских горах современный лыжный курорт. Проект еще находится в стадии идеи, но на него уже нападет Greenpeace.

В экологической организации сделали довольно громкое заявление о том, что строительство курорта противоречит федеральному закону № 321 от 2018 года. Он запрещает возведение спортивных объектов и их инфраструктуры в национальных парках, пишут «Новые Известия». В свою очередь инвесторы еще до начала проектирования обозначили позицию по данному вопросу. Они пообещали строгий контроль за соблюдением экологических норм и законодательства, регламентирующего использование охраняемых природных территорий, на всех этапах. Кроме этого, перед началом строительства пройдут общественные слушания, на которых будут в том числе экологи. Впрочем, такие мелочи Greenpeace не интересуют. Организация не дождалась выхода в свет проекта будущего курорта; к слову, до этого еще минимум полгода. И вот, даже не представляя, о чем речь, гринписовцы объявляют крестовый поход под лозунгом о «непоправимом ущербе для природы». Отмечается, что Greenpeace уже не в первый раз пытается разрушить российские проекты по строительству курортов на Кавказе. Эксперты считают основной аргумент Greenpeace об ущербе для экологии достаточно спорным. В мире есть достаточно аналогичных случаев, доказывающих то, что масштабные курортные проекты вполне могут существовать в заповедниках. В качестве примера можно вспомнить самый большой нацпарк в Альпах - Высокий Тауэрн. Здесь располагается 4 крупных горнолыжных курорта и еще 20 туристических деревень. Они работают круглый год, но у Greenpeace не возникает по этому поводу никаких вопросов. Также не интересует экологическую НКО СПА в канадском нацпарке и сооружения в немецком Шварцвальде. Однако любой аналогичный российский проект сразу же воспринимается в штыки. Отмечается, что некоторые экологические организации используют для определенных проектов так называемую презумпцию виновности. Это приводит к абсурдным ситуациям, например как это случилось с курортом «Долина Васта». Многие задают справедливый вопрос – как можно говорить о нарушении закона, если проекта еще нет даже в бумажном виде? Скорее всего, что бы ни сказали инвесторы российского проекта, как бы они ни обещали соблюдать экологическое законодательство до последней запятой, это не повлияет на Greenpeace. И даже если представители организации не найдут несоответствия законам, они и тогда выдвинут обвинения, на этот раз несовершенному российскому законодательству.

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