ЕР предложила повысить финансирование проекта по благоустройству сел и городов

Представители «Единой России» предложили увеличить финансирование проекта, в рамках которого принимаются меры по благоустройству городов и сел страны. Объекты для облагораживания выберут сами жители в ходе всероссийского голосования.

Впервые голосование будет организовано на федеральной площадке za.gorodsreda.ru. Секретарь генсовета партии ЕР Андрей Турчак предложил зампредседателя Правительства РФ Марату Хуснуллину расширить возможности программы, пишет Nashgorod. «Собственный двор с хорошими лавочками, зелеными насаждениями, детской и спортивной площадками для граждан более важен, чем отремонтированные скверы или набережная», - заявил Турчак на встрече с зампредседателя правительства 13 апреля. Он отметил, что все мероприятия, направленные на облагораживание дворовых территорий, следует сделать особенным пунктом программы и выделить для них отдельное финансирование. Кроме этого, Турчак вынес на обсуждение идею о повышении минимального порога финансирования по программе для регионов с небольшой численностью населения. Благодаря этому можно будет произвести благоустройство большего числа объектов в отдаленных российских регионах. Еще им предложено увеличить количество городов - участников Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Это позволит добиться выделения дополнительного финансирования. Марат Хуснуллин высказался за инициативы Турчака. Он пообещал, что вопрос детально обсудят в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства при тесном партнерстве с партией «Единая Россия». Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» был создан по инициативе «Единой России», в его основу был положен партийный проект «Городская среда». За четырехлетний период в России было благоустроено больше 83 тысяч общественных территорий и дворов, которые имеют особенное значение для местного населения - именно мнение людей взяли в расчет в первую очередь в процессе выбора объектов для благоустройства. «Наша цель в долгосрочной перспективе заключается в том, чтобы доля граждан в возрасте более 14 лет, задействованных в решении вопросов развития городской среды, составляла до 30%», - сказал Хуснуллин. По его словам, людей надо информировать о том, что они могут своими решениями влиять на внешний облик своих населенных пунктов, а также нужно повышать у граждан ответственность за состояние дворов их домов и общественных мест. На портале ER.ru говорится, что в процессе подготовки федерального бюджета на 2021 год ЕР были внесены изменения, согласно которым финансирование программы было увеличено на 2 миллиарда рублей. Благодаря этим средствам будет осуществлено благоустройство 900 дворов и общественных территорий уже в этом году. Координатор партпроекта «Городская среда» в Свердловской области Валентин Лаппо рассказал, что ведется проверка состояния тех объектов, которые были благоустроены ранее. «Ежегодно весной на объекты благоустройства прошлых лет выезжают закрепленные за ними депутаты «Единой России», представители партпроекта, актив местных отделений партии. Благодаря таким рейдам удается оперативно устранить недочеты, проявившиеся за осенний и зимний периоды, и сохранить двор благоустроенным, комфортным, безопасным на как можно больший срок», - сказал он. Валентин Лаппо также рассказал, что в 2021 году на территории региона будет благоустроено 22 дворовых и 50 общественных территорий, на которые будет направлено почти 1,7 миллиарда рублей.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter