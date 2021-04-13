Фасад Тагилстроевского районного суда отремонтирует тагильская фирма

Фасад Тагилстроевского районного суда отремонтирует тагильская фирма
Сегодня, 14:55ОбществоФото: Яндекс.Карты
Стал известен подрядчик, который будет делать капремонт фасада Тагилстроевского районного суда. Снизив первоначальную стоимость предложения с 5 до 4 миллионов победителем отбора стала компания из Нижнего Тагила.

По итогам электронного аукциона на осуществление работ, в котором участвовало пять фирм, победителем была признана компания ООО «Энерготехсервис» из Нижнего Тагила.

Она снизила первоначальную стоимость предложения с 5 миллионов 54 тысяч рублей до 3 миллионов 992 тысяч рублей.

Согласно данным сервиса проверки контрагентов Rusprofile.ru, компания ООО «Энерготехсервис» зарегистрирована в Нижнем Тагиле в 2016 году. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Учредителем является Мешалкин Александр Михайлович, директором - Афтондилов Григорий Иванович.

Напомним, определен поставщик на капитальный ремонт школы № 24 в на Руднике в Нижнем Тагиле. Победителем закупки слало ООО «Строительная инвестиционная компания» из Екатеринбурга.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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