Фасад Тагилстроевского районного суда отремонтирует тагильская фирма

Стал известен подрядчик, который будет делать капремонт фасада Тагилстроевского районного суда. Снизив первоначальную стоимость предложения с 5 до 4 миллионов победителем отбора стала компания из Нижнего Тагила.

По итогам электронного аукциона на осуществление работ, в котором участвовало пять фирм, победителем была признана компания ООО «Энерготехсервис» из Нижнего Тагила. Она снизила первоначальную стоимость предложения с 5 миллионов 54 тысяч рублей до 3 миллионов 992 тысяч рублей. Согласно данным сервиса проверки контрагентов Rusprofile.ru, компания ООО «Энерготехсервис» зарегистрирована в Нижнем Тагиле в 2016 году. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Учредителем является Мешалкин Александр Михайлович, директором - Афтондилов Григорий Иванович. Напомним, определен поставщик на капитальный ремонт школы № 24 в на Руднике в Нижнем Тагиле. Победителем закупки слало ООО «Строительная инвестиционная компания» из Екатеринбурга. Школу № 24 в Нижнем Тагиле отремонтирует строительная компания из Екатеринбурга

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