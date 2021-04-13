Количество тяжких преступлений возросло в Свердловской области

За первый квартал 2021 года в Свердловской области на 10,3% выросло количество тяжких преступлений, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. Однако общее количество преступлений стало ниже на 3,8% по сравнению с тем же самым периодом за 2020 год.

Также на 8,2% сократилось количество зафиксированных преступлений небольшой тяжести, относящихся к категории средней тяжести — на 4,1%, особо тяжких — на 4,4%. В результате преступных действий умерло 196 человек, а 250 уральцев получили травмы. Отмечается, что на 11,1% возросло число преступлений, которые были совершены с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Всего совершено 961 преступление с применением пластиковых карт, сети Интернет — 2 300, средств мобильной связи — 1 557. В общей сложности 11,4% преступных деяний были совершены в отношении пенсионеров, 1,3% — подростков и 0,8% — в отношении инвалидов первой и второй группы. Всего за первой квартал 2021 года было зафиксировано 90 преступлений, которые связаны с нарушением ПДД, включая нарушения в состоянии алкогольного опьянения. В 32 случаях преступные деяния привели к гибели людей. Напомним, по рейтингу Генпрокуратуры РФ в топ-3 по количеству зафиксированных преступлений небольшой тяжести вошла Свердловская область. В тройку лидеров по преступлениям небольшой тяжести вошла Свердловская область

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter