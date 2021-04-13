Количество тяжких преступлений возросло в Свердловской области

Количество тяжких преступлений возросло в Свердловской области
Сегодня, 20:59ОбществоФото: 1mediainvest.ru
За первый квартал 2021 года в Свердловской области на 10,3% выросло количество тяжких преступлений, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. Однако общее количество преступлений стало ниже на 3,8% по сравнению с тем же самым периодом за 2020 год.

Также на 8,2% сократилось количество зафиксированных преступлений небольшой тяжести, относящихся к категории средней тяжести — на 4,1%, особо тяжких — на 4,4%. В результате преступных действий умерло 196 человек, а 250 уральцев получили травмы.

Отмечается, что на 11,1% возросло число преступлений, которые были совершены с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Всего совершено 961 преступление с применением пластиковых карт, сети Интернет — 2 300, средств мобильной связи — 1 557. В общей сложности 11,4% преступных деяний были совершены в отношении пенсионеров, 1,3% — подростков и 0,8% — в отношении инвалидов первой и второй группы.

Всего за первой квартал 2021 года было зафиксировано 90 преступлений, которые связаны с нарушением ПДД, включая нарушения в состоянии алкогольного опьянения. В 32 случаях преступные деяния привели к гибели людей.

Напомним, по рейтингу Генпрокуратуры РФ в топ-3 по количеству зафиксированных преступлений небольшой тяжести вошла Свердловская область.

Материалы по теме:
Свердловская областьстатистикапреступления
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы