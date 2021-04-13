«Мы хорошо соседствуем»: директор школы № 1 о переезде школы № 23 в Нижнем Тагиле

Средняя общеобразовательная школа № 23 имени Ю. И. Батухтина для реализации образовательных программ была переведена в помещение другой школы постановлением главы города от 30 июня 2020 года на срок до 1 года.
Директор школы № 1 Татьяна Мамонова пояснила, что в другое здание переехали и коллектив, и ученики. Образовательный процесс в обеих школах проходит в две смены.
Места хватает, мы хорошо соседствуем: понимаем, что раз школа поставлена на капитальный ремонт, от этого никто не должен страдать. Дети учатся, для них условия созданы, как и для наших детей, сообщила директор МБОУ СОШ № 1 Татьяна Мамонова.
Напомним, в апреле 2019 средняя общеобразовательная школа № 23 отметила свой 80-летний юбилей. Здание школы работает с 1939 года и нуждалось капитальном ремонте. Ранее администрация Нижнего Тагила искала подрядчика по выполнению инженерных изысканий для капремонта МБОУ СОШ № 23 имени Ю. И. Батухтина. Стоимость работ по контракту составляла 459 тысяч рублей.