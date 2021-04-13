«Мы хорошо соседствуем»: директор школы № 1 о переезде школы № 23 в Нижнем Тагиле

Места хватает, мы хорошо соседствуем: понимаем, что раз школа поставлена на капитальный ремонт, от этого никто не должен страдать. Дети учатся, для них условия созданы, как и для наших детей, сообщила директор МБОУ СОШ № 1 Татьяна Мамонова.