На четырехдневную рабочую неделю перешел тагильский химзавод «Планта»

На четырехдневную рабочую неделю перешел тагильский химзавод «Планта»
Сегодня, 15:03ОбществоФото: Google.Maps
На четырехдневный рабочий график перешел химзавод «Планта» в Нижнем Тагиле. Причиной стало снижение объемов гособоронзаказа.

Основные производства, которые занимаются обеспечением энергетических потребностей самого предприятия и микрорайона «Северный», работают в прежнем режиме, сообщает ТК «Телекон» со ссылкой на представителей предприятия.

Вернуться к привычному режиму работы планируется после того, как будут заключены дополнительные контракты с основными заказчиками продукции предприятия.

Напомним, на УВЗ в Нижнем Тагиле с 1 по 10 мая рабочие отправляются в вынужденный отпуск. На предприятии причиной называют плановые ремонты на тепловых и промышленных сетях, а также энергокоммуникациях. Из-за этого будет отключено промышленное водоснабжение.

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химический заводПлантаНижний Тагил
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