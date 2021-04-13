На четырехдневную рабочую неделю перешел тагильский химзавод «Планта»

Основные производства, которые занимаются обеспечением энергетических потребностей самого предприятия и микрорайона «Северный», работают в прежнем режиме, сообщает ТК «Телекон» со ссылкой на представителей предприятия.
Вернуться к привычному режиму работы планируется после того, как будут заключены дополнительные контракты с основными заказчиками продукции предприятия.
Напомним, на УВЗ в Нижнем Тагиле с 1 по 10 мая рабочие отправляются в вынужденный отпуск. На предприятии причиной называют плановые ремонты на тепловых и промышленных сетях, а также энергокоммуникациях. Из-за этого будет отключено промышленное водоснабжение.